SAVCILIK, AZİZ YILDIRIM İÇİN 4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Eyigüngör arasındaki kavganın iddianamesi tamamlandı. Savcı, Aziz Yıldırım için 1 yıla kadar hapis istedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör arasında yaşanan kavga sonrası açılan soruşturma tamamlandı.
Savcılık hazırladığı iddianamede Aziz Yıldırım'ın 'kasten yaralamak' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.
AZİZ YILDIRIM CEZA ALIRSA MAÇLARA GİREMEYECEK
İddianame mahkemeye gönderildi. Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör uzlaşmayı kabul etmemişti. Eğer yargılama sonunda mahkeme, iddianamede talep edilen şekilde ceza verirse Aziz Yıldırım aldığı cezanın infazından itibaren bir yıl boyunca maçları ve antremanları izleyemeyecek, spor alanlarına da giremeyecek.
Kaynak: haberinburada
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