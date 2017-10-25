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Savcılık, Aziz Yıldırım İçin 4 Aydan 1 Yıla Kadar Hapis Cezası İstedi

SAVCILIK, AZİZ YILDIRIM İÇİN 4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Eyigüngör arasındaki kavganın iddianamesi tamamlandı. Savcı, Aziz Yıldırım için 1 yıla kadar hapis istedi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Savcılık, Aziz Yıldırım İçin 4 Aydan 1 Yıla Kadar Hapis Cezası İstedi(5/10)1

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör arasında yaşanan kavga sonrası açılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık hazırladığı iddianamede Aziz Yıldırım'ın 'kasten yaralamak' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.

AZİZ YILDIRIM CEZA ALIRSA MAÇLARA GİREMEYECEK

İddianame mahkemeye gönderildi. Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör uzlaşmayı kabul etmemişti. Eğer yargılama sonunda mahkeme, iddianamede talep edilen şekilde ceza verirse Aziz Yıldırım aldığı cezanın infazından itibaren bir yıl boyunca maçları ve antremanları izleyemeyecek, spor alanlarına da giremeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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