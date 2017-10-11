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Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
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Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi

SAVCILIĞA ŞİKAYETE GİDEN VATANDAŞ, KENDİ HATASINI ANLAYINCA DİLEKÇEYLE ÖZÜR DİLEDİ

İstanbul'da her gün aynı saatte çalan cep telefonu yüzünden şikayetçi olan ve daha sonra saat alarmını açık unuttuğunu anlayan vatandaş, adaleti meşgul ettiği için dilekçeyle özür diledi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi(9/10)5

Bir vatandaşın cep telefonuyla ilgili dilekçesi sosyal medya görenleri güldürüyor. Cep telefonu her gün aynı saatte çalınca şikayetçi olan vatandaş, saat alarmını açık unuttuğunu anlayınca savcılığa dilekçe yazarak özür diledi.

TELEFONU HER GÜN AYNI SAATTE ÇALIYORDU

Sosyal medyada patlayan dilekçe görenleri güldürüyor. Cep telefonunun her gün aynı saatte birisi tarafından çaldırıldığını iddia eden bir vatandaş, konuyu yargıya taşıdı. Yazdığı dilekçeyle şikayette bulunan vatandaş, telefonunu incelettiğinde aslında gerçeğin çok farklı olduğunu öğrendi. Telefonunun saat alarmının çaldığını öğrenen şahıs, dilekçesini geri çekerek, yargıdan özür diledi. Vatandaşın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı dilekçe sosyal medyada paylaşılırken, okuyanları güldürdü.

ADALETİ MEŞGUL ETTİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Vatandaşın, Başsavcılığa yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: Cumhuriyet Başsavcılığı'na; 02.10. 2017 tarihli dilekçemi geri çekiyorum. ...34 54 32 nolu telefonum saat 14.00'te her gün birisi tarafından çaldırıldığını beyan etmiştim. Bir bilene telefonumu incelettiğimde telefon makinemin saat alarmı ile çaldığını öğrendim. Sizi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bilgilerinize arz ederim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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