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Savcıdan Tuvalet İçin Param Yok Diyen Vatandaşa: Karını Sat

SAVCIDAN TUVALET İÇİN PARAM YOK DİYEN VATANDAŞA: KARINI SAT

Hindistan'da temizliğin önemini anlatmak için halka seslenen bir bölge savcısı,parası olmadığı için evine tuvalet yaptıramadığını söyleyen adama "O halde karını sat" dedi. Savcının cevabı ülkeyi karıştırdı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Savcıdan Tuvalet İçin Param Yok Diyen Vatandaşa: Karını Sat(5/10)1

Temizliğin önemini anlatmak için kürsüye çıktı ama kullandığı bir cümle bütün söylediklerini gölgede bıraktı. Hindistan bölge savcısı Kanwal Tanuj, sosyal medyanın hedefinde.

"TEMİZLİK YAPIN, NE KADAR FAKİR OLABİLİRSİNİZ Kİ?"

Bihar bölgesinden bölge savcısı Kanwal Tanuj, geçen cuma, kent meydanında halk sağlığı için ülkede temizliğin önemini anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmasında Hindistan'da hükümetin başlattığı ve şehir ve kasabalar genelinde temizlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan 'Temiz Hindistan Hareketi'nden söz eden Tanuj, söz konusu hareketin 'kadınların onurunun koruyucusu' olduğunu söyledi. Tanuj "Kadınlarınızın onurunu korumak istiyorsanız bunu (temizlik) yapın. Ne kadar fakir olabilirsiniz ki?" dedi.

"TUVALET ALACAK PARAM YOK" DİYEN VATANDAŞA "KARINI SAT" DEDİ

Bunun üzerine kalabalığın içinden biri Tanuj'a seslenerek evine tuvalet alacak kadar dahi parası olmadığını söyledi. Tanuj buna cevap olarak "Eğer durum gerçekten buysa, karını sat. Eğer senin mantığın buysa git karını sat. Avans diye bir şey var, insanlar avans çekiyor, sonra o parayı işe yaramaz şeylere harcıyor" dedi.

"TÜTÜNE PARA BULAN TUVALET İÇİN DE BULUR"

Haberi duyuran The Indian Express gazetesi, Tanuj'un daha sonra, 'insanların likör ve tütüne verecek parayı bulduğu gibi, tuvalet yaptırmaya da bulabileceğini' söylediğini aktardı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI, SAVCI "SÖZLERİM ÇARPITILDI" DEDİ

Tanuj'un konuşması sosyal medyada hızla yayıldı ve infiale neden oldu. Savcı ise ifadelerinin anlamından saptırıldığını iddia etti ve "Bu benim konuşmamın çarpıtılmış halinden cımbızla çekilmiş bir ifade. Konuşmamın geneli, erkeklere, kadınlara hürmet göstermeleri ve saygısızlık etmemeleri yönünde yapılmış bir çağrıydı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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