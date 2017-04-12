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savcıdan sosyal medyada ibretlik paylaşım

SAVCIDAN SOSYAL MEDYADA İBRETLİK PAYLAŞIM

Zonguldak'ta Cumhuriyet Savcısı Osman Ünlü, bonzai kullandıktan sonra öldüğü iddia edilen 26 yaşındaki Aşkın Bilge'nin cesedinin bulunduğu harabe binanın duvarındaki, 'Burada uçuşlar bedava' yazısının fotoğrafını çekip ibret olsun diye sosyal medyada paylaştı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:57
Puan Ver : Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım(8/10)9


Kentte bir otoparkta çalışan Aşkın Bilge, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'taki harabe binada ölü bulundu. Bilge'nin sentetik uyuşturucu bonzai kullanması sonucu öldüğü ön inceleme raporunda belirtildi. Cesedin bulunduğu binada inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Ünlü, duvardaki "Burada uçuşlar bedava' yazısını fotoğraflayıp sosyal medya hesabında paylaştı. Savcı Ünlü, fotoğrafın altına, "Bugün bunu olay yerinden çektim. Duvarda 'Burada uçuşlar bedava' yazıyor. Maalesef altında ücret olarak genç bir vatandaşımız cansız uzanıyor. Dünyayı kurtarmak için doğmadık belki ama keşke...'hoş bir seda' bırakabilsek" notunu yazdı.



Bonzaiden ölen Aşkın Bilge için Hz. Ali Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Baba İsmail Bilge, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Bilge'nin cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.



 



kaynak:milliyet








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