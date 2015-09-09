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SAVCI, ÖZGECAN'IN KATİL ZANLILARI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ


SAVCI, ÖZGECAN'IN KATİL ZANLILARI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ
Tarih : 09 Eylül 2015, 11:17
Puan Ver : Savcı, Özgecan'ın Katil Zanlıları İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstedi(7/10)6


Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı üç sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve cezalarından indirim uygulanmamasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te kaybolan ve iki gün sonra vahşice öldürüldükten sonra yakılmış halde cesedi bulunan Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlıları minibüs şoförü Suphi Altındöken, babası Necmittin Altındöken ile arkadaşı Fatih Gökçe  Tarsus 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi 'nde yargılanıyorlar. Bugün ikincisi görülen duruşmaya Ahmet Suphi Altındöken Adana, babası Necmettin Altındöken Gaziantep ve arkadaşı Fatih Gökçe de Osmaniye'deki cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını verdi. Savcı üç sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcılık, olayın toplumda yarattığı infial nedeniyle cezalarda indirim yapılmadan en üst sınırdan verilmesini talep etti.








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