SAVCI KİRAZ'I ŞEHİT EDEN SİLAHI VEREN AVUKAT TUTUKLANDI
Son dakika! Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği öne sürülen avukat tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde kullanılan silahı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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