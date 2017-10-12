Türkiye Varlık Fonu, Faizsiz Kredi Haberlerini Yalanladı
Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro
Savcı, Kara Harp Okulu Kursiyerlerine Müebbet İstedi: Darbe Olduğunu Her Mantıklı İnsan Bilir
Bitcoin, İlk Kez 5 Bin Dolar Seviyesini Aştı
Antrenmanda Sakatlanan Bursasporlı Sercan Yıldırım, Sedyeyle Çıktı
3 Bin Kişilik Irak Ordusu Kerkük Sınırına Dayandı
Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Coutinho'yu Transfer Edecek
Bakan Arslan Duyurdu: Yunanistan Feribot Yasağını Kaldırdı
Erdoğan'dan Türkiye'yi Ortadoğu Devleti Olarak Gören Profesöre Ağır Sözler
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Ecevit Fotoğrafıyla Vurdu: El Pençe Divan Duran Türkiye Yok
Apple'ın Yeni Modelleri Türkiye'de 20 Ekim'de Siparişe Çıkacak
Alanyaspor'un Golcüsü Love, Lucescu'ya Çattı: Doğru Yere Bakarsanız Oyuncu Bulursunuz
2 Bin 200 Komiser Yardımcısı Alınacak
Erdoğan Kendini Bilmez Büyükelçi Deyip Abd'ye Çattı: Size Muhtaç Değiliz
Ünlü Tenisçi Djokovic, Sırbistan'da Restoran Açtı: Parası Olmayanlara Yemek Bedava
Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı
Erdoğan'dan Bakana Talimat: Sig Sauer Silahı Emniyet Teşkilatımızda Kullanılmayacak
Kız Kaçırma Kavgası! Hastanede Çatışma Çıktı: 1 Polis Şehit, 1 Şüpheli Ağır Yaralı
Vietnam'da Sel Evleri Önüne Katıp Sürükledi: 37 Ölü, 40 Kayıp
Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı

SAVCI, KARA HARP OKULU KURSİYERLERİNE MÜEBBET İSTEDİ: DARBE OLDUĞUNU HER MANTIKLI İNSAN BİLİR


Savcı, Kara Harp Okulu Kursiyerlerine Müebbet İstedi: Darbe Olduğunu Her Mantıklı İnsan Bilir
Tarih : 12 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Savcı, Kara Harp Okulu Kursiyerlerine Müebbet İstedi: Darbe Olduğunu Her Mantıklı İnsan Bilir(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında eski sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılanmasına devam edildi.

SAVCI MÜTALASINI AÇIKLADI: HEPSİNE AĞIRLATIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada savcı mütalasını verdi. Savcı, 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın tamamına eylemlerine uyan "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.

KARARGAHA HELİKOPTERLE NAKLEDİLDİLER

164 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda subaylık eğitimi gören askeri personelin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtildi.

"KIŞLADAN BU ŞEKİLDE ÇIKMANIN DARBE SIRASINDA OLACAĞINI HER MANTIKLI İNSAN BİLİR"

Sanıkların, "sivil halk katliamı yapmak için Genelkurmay Başkanlığına götürüldüğü ancak kursiyerlerin kullandığı eğitim tüfeklerine karargahtaki mühimmatların uymadığı" kaydedilen iddianamede, "Ankara'da topluca, aceleyle ve teçhizatlı olarak kışladan çıkmanın ancak askeri bir darbe sırasında mümkün olduğunu her mantıklı kişinin bilebileceği" vurgulandı.

4 KİŞİDEN DOLAR ÇIKTI, 37'Sİ BYLOCK KULLANIYOR

Sanıklardan Muhammed Veli Karaboğa ve İsmail Tunç'un üst aramasında birer, Sedat Ayvaz'ın okuldaki odasında 2, Murat Orbay'ın Tandoğan Orduevi'ndeki eşyaları arasında bir ABD doları bulunduğu bildirilen iddianamede, 37 sanığın ise ByLock kullandığı, bir kısmının da anne, baba ya da kardeşlerinin bu programın kullanıcısı olduğunun belirlendiğine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Savcı  Kara  Harp  Okulu  Kursiyerlerine  Müebbet  İstedi  Darbe  Olduğunu  Her  Mantıklı  
İnsan  Bilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER