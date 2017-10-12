Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında eski sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılanmasına devam edildi.

SAVCI MÜTALASINI AÇIKLADI: HEPSİNE AĞIRLATIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada savcı mütalasını verdi. Savcı, 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın tamamına eylemlerine uyan "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.

KARARGAHA HELİKOPTERLE NAKLEDİLDİLER

164 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda subaylık eğitimi gören askeri personelin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtildi.

"KIŞLADAN BU ŞEKİLDE ÇIKMANIN DARBE SIRASINDA OLACAĞINI HER MANTIKLI İNSAN BİLİR"

Sanıkların, "sivil halk katliamı yapmak için Genelkurmay Başkanlığına götürüldüğü ancak kursiyerlerin kullandığı eğitim tüfeklerine karargahtaki mühimmatların uymadığı" kaydedilen iddianamede, "Ankara'da topluca, aceleyle ve teçhizatlı olarak kışladan çıkmanın ancak askeri bir darbe sırasında mümkün olduğunu her mantıklı kişinin bilebileceği" vurgulandı.

4 KİŞİDEN DOLAR ÇIKTI, 37'Sİ BYLOCK KULLANIYOR

Sanıklardan Muhammed Veli Karaboğa ve İsmail Tunç'un üst aramasında birer, Sedat Ayvaz'ın okuldaki odasında 2, Murat Orbay'ın Tandoğan Orduevi'ndeki eşyaları arasında bir ABD doları bulunduğu bildirilen iddianamede, 37 sanığın ise ByLock kullandığı, bir kısmının da anne, baba ya da kardeşlerinin bu programın kullanıcısı olduğunun belirlendiğine yer verildi.

Kaynak: haberinburada