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Savcı, Bylock Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Bekir İrtegün'ü Sorguluyor
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SAVCI, BYLOCK GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN BEKİR İRTEGÜN'Ü SORGULUYOR


Savcı, ByLock Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Bekir İrtegün'ü Sorguluyor
Tarih : 29 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Savcı, Bylock Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Bekir İrtegün'ü Sorguluyor(7/10)3

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İrtegün'ün daha önce de pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SORGUYA ALINDI

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı. Ünlü futbolcunun tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğine Soruşturma Savcısı Ergün Güçlü karar verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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