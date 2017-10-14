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SAVAŞTAN KAÇARAK GELDİKLERİ TÜRKİYE'DE, 4 TESİS KURUP SEKTÖRÜN DEVLERİ ARASINA GİRDİLER


Savaştan Kaçarak Geldikleri Türkiye'de, 4 Tesis Kurup Sektörün Devleri Arasına Girdiler
Tarih : 14 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Savaştan Kaçarak Geldikleri Türkiye'de, 4 Tesis Kurup Sektörün Devleri Arasına Girdiler(9/10)5

Suriye'de uzun yıllar ham deri ticareti yapan Dabbagh ailesi, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Uşak'ta yaklaşık 60 milyon liralık yatırımla deri işleme tesisi kurdu.

Dabbagh Deri İşletme Müdürü Usame Dabbagh (39), AA muhabirine, ailesinin geçmişten bu yana dericilikle uğraştığını, amcası Marvan Dabbagh'ın 1990'lı yıllarda Suriye'den Avustralya'ya giderek uluslararası ham deri ticaretine başladığını anlattı.

SAVAŞA KADAR İŞLER YOLUNDAYDI

İşlerini büyüterek ülkesine dönen amcasının o dönemde dünyanın farklı ülkelerinden aldığı derileri işleyerek ihraç etmeye başladığını dile getiren Dabbagh, ülkesindeki iç savaşa kadar işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Kendisinin savaş öncesi Kamışlı'da eczacılık yaptığını, çatışmaların artması üzerine ailesiyle Türkiye'ye sığındığını ifade eden Dabbagh, daha sonra amcasının da deri işini Türkiye'ye taşıma ve burada birlikte çalışma kararı aldıklarını dile getidi.

60 MİLYONLUK YATIRIMLA 4 TESİS KURDULAR

Türkiye'de Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesinde kurdukları tesiste ithal ettikleri derileri işleyip ihraç etmeye başladıklarını, kısa sürede işleri büyüttüklerini anlatan Dabbagh, yaklaşık 60 milyon liralık yatırımla 4 deri işleme tesisi kurduklarını ifade etti.

TÜRKİYE'YE SIĞINDILAR, SEKTÖRÜN DEVLERİ ARASINA GİRMEYİ BAŞARDILAR

Avusturalya, Bahreyn ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden getirdikleri ham derileri işledikleri tesislerde toplam 150 kişinin çalıştığını belirten Usame Dabbagh, "Derilerin tamamını yurt dışından getiriyoruz, işledikten sonra Çin, Hindistan, İtalya, Rusya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Türkiye deri üretimi için çok uygun. Geçtiğimiz yıl 10 milyon dolarlık ihracat yaptık. Firmamızda 30 kadar Suriyeli çalışıyor, diğer işçilerimiz Türk." dedi.

"ÖZ SERMAYEYLE ÇALIŞIYORUZ"

Tamamen öz sermayeyle çalıştıklarını, bu nedenle finansal gelişmelerden daha az etkilendiklerini dile getiren Dabbagh, sektörde büyüme hedeflerinin bulunduğunu, ilave yatırımlar planladıklarını söyledi.

Depolarında 1 milyona yakın deri bulunduğunu anlatan Dabbagh, "Pazar sorunumuz yok. Bazı kromlu deri ürünlerinin ihracatında uygulanan fon, üretimimizi olumsuz etkiliyor. Bu sorun kalkarsa ihracat daha da artar. Ayrıca sektöre enerji desteği verilmesi de iş hacmini artırır." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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