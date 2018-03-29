Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
Telefon Kullananlar Dikkat! 70 Popüler Uygulama Yasaklandı
Hocasının Odasında İntihar Etmişti! Alara'dan Acı Haber Geldi
Tosun'un Tavukları İhaleyle Satıldı!
Büyük Gurur! Cüneyt Çakır Dünya Kupasına Gidiyor
Turkcell, Yemek Kartı Şirketi Kuracak
Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
Münbiç'te Skandal Görüntüler! Ypg'liler Güpegündüz Yol Kesti
Son Dakika! Hakkari'de Yaralanan Mehmetçik 5 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti
İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada
Tedavi İçin Hastaneye Götürülen Mahkum Pencereden Atlayıp Kaçtı! O Anlar Kameraya Yansıdı
Sınırı Geçen 2 Yunan Askerinin Tahliye Talebi Reddedildi!
Mit'in Fetö'cüleri Türkiye'ye Getirdiği Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Rusya'dan Övgü Dolu Türkiye Mesajı: Sorumlu Davrandılar
Fetö'den Ceza Yiyen Doktor: Sınıra Yollayın, Askere Pansuman Yapayım
Kızının Söylediği Tecavüz Yalanından Sonra Suçsuz Genci Öldüren Babanın Cezası Belli Oldu
Zorla Araç Camını Silip, Para Vermeyen Polisi Darpettiler! Mahkeme, Nitelikli Yağmadan Hapis Verdi
Diş Hekiminin Kusarken Üst Geçitten Düştüğü Anlar Kamerada
Çiftlik Bank Tesisindeki Tavuklar Mağdurlar İçin Satıldı
Mehmetçik Teröristlerden Temizlediği Bölgeye, 3 Üs Kurdu

Savaşın ayak sesleri! İki süper güç Suriye'de burun buruna geldi

SAVAŞIN AYAK SESLERİ! İKİ SÜPER GÜÇ SURİYE'DE BURUN BURUNA GELDİ

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'deki Rus güçlerinin ABD birlikleriyle çatışmanın eşiğinden döndüğünü ve krizin telefon görüşmesiyle çözüldüğünü duyurdu.

Tarih : 29 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi(7/10)3

Suriye'deki Rus güçlerinin ülkenin batısında ABD birlikleriyle desteklediği yerel unsurlarla çatışmanın eşiğinden döndüğü ve krizin taraflar arasındaki telefon görüşmesiyle çözüldüğü öğrenildi.

KRİZİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Hafta başında yaşanan krizin ayrıntılarını, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bakanlığın basın ofisini ziyareti sırasında anlattı. Olayın Fırat nehrinin doğusunda Deyrizor bölgesinde cereyan ettiğini söyleyen Mattis, "Rus unsurlar" olarak bahsettiği güçlerin daha ileri ve yakın konuşlanmak için hareket ettiğini açıkladı.

GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un görüşmesi sonrası krizin aşıldığını belirten Mattis, "Rus unsurlar geri çekildi, biz de çok az çekildik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Deyrizor'da geçen ay da, Rus paralı askerleri ve Suriye hükümet güçleri ABD ve ABD destekli güçlerle çatışmıştı.

ABD saldırıya, hava bombardımanıyla yanıt vermiş ve Kremlin bağlantılı özel şirketin paralı askerleri dahil 300 asker öldürülmüştü. Mattis, Rus paralı askerlerinin neden saldırdığı konusundaki soruya, "Bunu hala yanıtlayamıyorum ama açıkçası bunun için çok ağır bir bedel ödediler" karşılığını verdi.

RUSYA "PARALI ASKERLER BİZE BAĞLI DEĞİL" DEMİŞTİ

Şubat ayındaki çatışmayı, iki ülke arasındaki kırmızı hat görüşmesi de engelleyememişti. Görüşmeyi yapan Rus yetkililer, paralı askerlerin kendilerine bağlı olmadığını söylemişti.

ABD ordusu o dönemde, telefona yanıt veren Ruslar'ın kötü niyeti olmadığını söylese de çatışanların Moskova'yla bağlantısı artık kesin olarak biliniyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise bu sefer bir çatışma olasılığının, Rusya'nın yönlendirmesiyle azaltıldığını kaydetti.

ABD'NİN SURİYE'DE 2 BİN ASKERİ MEVCUT

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadele kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren yaklaşık 2 bin askeri mevcut.

DEAŞ'lıların bulunduğu alanlar, Fırat nehrinin orta kesimlerinde yer alıyor. ABD'li yetkililer bu alanları temizlenmesinin, Türkiye'nin askeri operasyonları nedeniyle yavaşladığını savunuyor.

MATTİS'TEN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Mattis, Menbiç'e yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini, burası konusunda Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Savaşın  Ayak  Sesleri  İki  Süper  Güç  Suriye  De  Burun  Buruna  Geldi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER