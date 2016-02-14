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savaşı bitirecek tek kişi putin !

SAVAŞI BİTİRECEK TEK KİŞİ PUTİN !

İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond, "Bu gezegende bir telefonla Suriye'deki iç savaşa son verecek tek bir kişi var, o da Putin" dedi.

Tarih : 14 Şubat 2016, 17:36
Puan Ver : Savaşı Bitirecek Tek Kişi Putin !(9/10)6


İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond, "Bu gezegende bir telefonla Suriye'deki iç savaşa son verecek tek bir kişi var, o da Putin" dedi.



BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Beşşar Esad'in Suriye'de iktidarda kalmasıyla bağlantılı olarak "Esed'in savaşı kazanıp, kazanmadığı" yönündeki soru üzerine, "Esed'in kazandığını düşünmüyorum. Gitse de kalsa da Esed'in durumu bir yıl önce nasılsa şimdi de aynı" dedi.



Esad'in gönderilmesi çerçevesinde Rusların etkisinin önemine vurgu yapan Hammond, "Bir yıldan daha fazla bir süre önce, şunu söylediğimi hatırlıyorum: 'Bu gezegende bir telefonla Suriye'deki iç savaşa son verecek tek bir kişi var, o da Putin'" diye konuştu.



Rusya'ya çağrı



Suriye'deki ılımlı muhalefetin yenilgiye uğramadığının altını çizen Hammond, "Rusların hava saldırıları muhalifleri yıprattı. Son haftalarda da bu saldırıların yoğunluğu arttı" dedi.



Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin denetiminde olan bölgelere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin olarak, Ruslara bu saldırılara son verme çağrısında bulunduklarını ifade eden Hammond, muhaliflerin sadece Halep'te olmadığını söyledi. Hammond, "Halep'te, Şam civarındaki bölgelerde, ülkenin güneyinde de ılımlı muhalif gruplar bulunuyor. Ancak Halep'teki durum çok endişe verici. Ruslar halı bombardımanı taktiği uyguluyor. Muhaliflerin kontrolündeki sivil bölgeler rastgele bombalanıyor. Ruslardan, altına imza attıkları BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.



Hammond, Suudi arabistan, Katar ve diğer Arap ülkelerinin Suriye'ye askeri birlik gönderme yönündeki önerilerine, Rusya'nın bunun yeni bir dünya savaşı olacağı değerlendirmesine yönelik ise, "Bu Rusların büyük bir abartısı. Körfez'deki Sünni Araplar, İranlı kuvvetlerin bu savaşa dâhil olmuş olmasından ötürü derinden endişe duyuyor" dedi.








Etiketler: Savaşı  Bitirecek  Tek  Kişi  Putin      haber

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