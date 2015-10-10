

Ankara'da bugün yapılması planlanan ve hazırlık çalışmalarına eylül ayı sonunda başlanan mitingin düzenleyicileri arasında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu "DİSK", kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu "KESK", Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği "TMMOB" gibi sendika ve meslek örgütleri yer alıyordu.







Mitinge sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, HDP ve çok sayıda kuruluşun katılımı bekleniyordu. Kitlenin tren garında buluşup Sıhhiye'ye yürümesi planlanıyordu. Patlama kitlenin buluşma noktasında gerçekleşti.







Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, patlamanın ardından düzenleyici komite mitingin iptal olduğunu ve herkesin kendi güvenliğini alarak memleketlerine dönmesini istediklerini açıkladı.