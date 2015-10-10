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SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ, BARIŞ EMEK DEMOKRASİ MİTİNGİ YAPILACAKTI !


SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ, BARIŞ EMEK DEMOKRASİ MİTİNGİ YAPILACAKTI !
Tarih : 10 Ekim 2015, 11:45
Puan Ver : Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, Barış Emek Demokrasi Mitingi Yapılacaktı !(0/10)


Ankara'da bugün yapılması planlanan ve hazırlık çalışmalarına eylül ayı sonunda başlanan mitingin düzenleyicileri arasında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu "DİSK", kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu "KESK", Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği "TMMOB" gibi sendika ve meslek örgütleri yer alıyordu.



Mitinge sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, HDP ve çok sayıda kuruluşun katılımı bekleniyordu. Kitlenin tren garında buluşup Sıhhiye'ye yürümesi planlanıyordu. Patlama kitlenin buluşma noktasında gerçekleşti.



Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, patlamanın ardından düzenleyici komite mitingin iptal olduğunu ve herkesin kendi güvenliğini alarak memleketlerine dönmesini istediklerini açıkladı.








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