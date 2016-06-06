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SAVAŞ UÇAKLARI KUZEY IRAK'TA PKK HEDEFLERİNİ BOMBALADI


SAVAŞ UÇAKLARI KUZEY IRAK'TA PKK HEDEFLERİNİ BOMBALADI
Tarih : 06 Haziran 2016, 14:10
Puan Ver : Savaş Uçakları Kuzey Irak'ta Pkk Hedeflerini Bombaladı(7/10)5


Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Gara,  Avaşin/Basyan, Kandil bölgeleri ile Yüksekova kırsalındaki terör örgütüne ait  hedeflerin hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlık istihbarat  üzerine Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen  harekatla, bölücü terör örgütüne ait tespit edilen hedefler imha edildi.  Bölgedeki hasar ve zayiat tespit çalışmaları sürüyor.



Öte yandan yine anlık istihbarat üzerine jetlerle, dün de Irak'ın  kuzeyindeki Avaşin/Basyan, Kandil ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalına hava  harekatı düzenlendi. Hava harekatı kapsamında bölücü terör örgütüne ait hedefler  ateş altına alınarak imha edildi.








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