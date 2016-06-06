

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Avaşin/Basyan, Kandil bölgeleri ile Yüksekova kırsalındaki terör örgütüne ait hedeflerin hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlık istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.







Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatla, bölücü terör örgütüne ait tespit edilen hedefler imha edildi. Bölgedeki hasar ve zayiat tespit çalışmaları sürüyor.







Öte yandan yine anlık istihbarat üzerine jetlerle, dün de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin/Basyan, Kandil ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalına hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı kapsamında bölücü terör örgütüne ait hedefler ateş altına alınarak imha edildi.