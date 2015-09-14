SAVAŞ UÇAKLARI KİLİS SINIRINDA DAEŞ'İ VURUYOR
Kilis'in Elbeyli İlçesi'nin karşısındaki Suriye'nin Bab ve Rai bölgelerinde bulunan DAEŞ hedefleri, bu sabah koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından vuruldu. Türkiye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelerde yapılan hava harekatı sırasında uçakların bıraktığı bombaların patlaması paniğe yol açtı.
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