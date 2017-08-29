Suriye'nin İdlib kentinde savaş uçaklarından atılan varil bombalarının hedefi olan ve vücudunun büyük bölümü yanan 8 yaşındaki Muhammed Diyap, sağlığına kavuşmak için 16 ameliyat geçirdi.

Suriye'nin İdlib kentinde savaş uçaklarından atılan varil bombalarının hedefi olan ve vücudunun büyük bölümü yanan 8 yaşındaki Muhammed Diyap, sağlığına kavuşmak için 16 ameliyat geçirdi.

HATAY'A GELDİ

Ülkesinde yaklaşık 8 ay önce, evlerinin yakınlarında oynadığı sırada varil bombalı saldırıda yaralanan Diyap, annesiyle geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Saldırıda belden aşağısı yanan küçük Diyap, yatağa mahkum oldu ve yaşadığı korku ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle 15 kiloya kadar düştü.

Anne Ammun Güneymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladının eski günlerine dönmesini ümit ettiğini söyledi.Saldırının ardından çok sıkıntılı günler yaşadıklarını anlatan Güneymi, "Evladım evimizin yakınlarında arkadaşlarıyla oynadığı sırada savaş uçaklarından atılan bombalar nedeniyle ağır yaralandı. Kendisiyle birlikte olayda yaralanan birçok arkadaşı hayatını kaybetti." dedi.

15 KİLOYA DÜŞTÜ

Çocuğunun sağlığına kavuşması için Türkiye'ye geldiğini anlatan Güneymi, şöyle devam etti:"Canım evladım gözlerimin önünde eriyor. Yaşından çok ameliyat oldu, inşallah sağlığına kavuşacağı günü görürüm. Hatay'da 16 ameliyat oldu. Şu an belden aşağısı kısmen tutmuyor. Yaşadığı zor günlerin ardından evladım 15 kilograma kadar düştü. Tüm ihtiyaçlarını ben karşılamaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bir ameliyat daha geçirecek. Umarım sağılığına tamamen kavuşur."

Kaynak: haberinburada