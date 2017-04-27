

Karadeniz'de Kilyos açıklarında Rus askeri istihbarat gemisi RS LİMAN ile MV YOUZARSIF H isimli canlı hayvan taşıyan kuru yük gemisi çarpıştı. Saat 12 civarında yaşanan kazanın yoğun sisten kaynakladığı tahmin ediliyor.



RUS SAVAŞ GEMİSİ SAAT 14.48'DE BATTI



Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada: "7.04.2017 tarihinde “LİMAN” isimli Rus bayraklı askeri gemi ile TOGO bayraklı “YOUZARSIF H” adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır. Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, KIYI EMNİYETİ 8 ve KIYI EMNİYETİ 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir. LİMAN isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37'si KIYI EMNİYETİ 8, 26'sı KIYEM 3 ve 15'i YOUZARSIF H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir. 14.48 itibariyle “LİMAN” isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir." denildi



















kaynak:milliyet