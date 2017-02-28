

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan pitbull köpek, taş, sopa ve satırın kullanıldığı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan bir genç ağır yaralandı.





Yaralı taksi ile hastaneye kaldarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.





Merkez Yenişehir İlçesi'nin en işlek caddesi Ekinciler Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında gençlerden oluşan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.







kaynak:habertürk



