Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

satürn'e yolculuk başlıyor!

SATÜRN'E YOLCULUK BAŞLIYOR!

NASA, Satürn keşif uydusu Cassini'nin yörünge misyonunu tamamlayarak gezegenin halkalarından yüzeyine doğru son yolculuğuna başlayacağını duyurdu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:38
Puan Ver : Satürn'e Yolculuk Başlıyor!(5/10)2


NASA'nın Bilim Misyonları Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Cassini'nin nihai dalışına 26 Nisan'da başlayacağı ve akabinde beş aylık bir yolculuğun ardından 15 Eylül'de gezegenin atmosferine girdikten sonra parçalanarak yok olacağı belirtildi.



Cassini'nin, bilim adamlarının "büyük final" olarak adlandırdıkları bu son yolculukta, Satürn'ün yüzeyiyle halkaları arasındaki 2 bin 400 kilometrekarelik boşlukta keşif yapan ilk uzay aracı olacağı kaydedildi.



NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, Cassini'nin Satürn halkaları çevresinde yaptığı son 22 yörünge yolculuğunun bugüne dek yapılanların en cesuru olduğunu söyleyerek "Cassini'nin yörünge yolculuklarından öğrendiklerimiz, bizim büyük gezegenler, gezegen sistemlerine dair ufkumuzu genişleten gerçek bir keşif atılımı oldu." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Satürn  E  Yolculuk  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER