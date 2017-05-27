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satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçti

SATIŞA HAZIR 5 TON DOMUZ ETİ ELE GEÇTİ

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 11:12
Puan Ver : Satışa Hazır 5 Ton Domuz Eti Ele Geçti(10/10)10


Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.



Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu. Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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