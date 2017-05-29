Kervansaray Grubu'na ait otellerden Kervansaray Lara'nın icradan satışı için yapılan açık artırmaya katılım olmadı. Otel için 318 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti.



Kervansaray Yatırım Holding'den konuyla ilgili olarak KAP'a bir açıklama yapıldı.



Grubun en büyük kreditörü Aareal Bank AG tarafından şirket aleyhine "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle" bir takip başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Buna ilişkin olarak, Kervansaray Antalya Lara Oteli için Antalya 6.İcra Müdürlüğünce satışa hazırlık işlemleri tamamlanmış ve 29 Mayıs tarihinde, muhammen bedelin yüzde 50'sinden yapılan açık artırmaya alıcı çıkmaması nedeniyle katılım olmamış ve satış gerçekleşmemiştir" denildi.



Antalya'da bulunan 550 odalı Kervansaray Hotel Lara için 318 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti.







kaynak:habertürk