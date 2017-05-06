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satın aldığı evden bakın ne çıktı...

SATIN ALDIĞI EVDEN BAKIN NE ÇIKTI...

Müzayede ile ev alan adam, garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:45
Puan Ver : Satın Aldığı Evden Bakın Ne Çıktı...(8/10)8



Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok.




İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor.




Bu ev de bu şekilde alınmıştı...




Fakat alt katındaki garajda ilginç bir araç görünüyordu...




Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!




Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...




Üstelik çok da eski görünmüyordu...




Evin yeni sahibi bu olay karşısında oldukça şaşırdı.




Çünkü artık klasik bir otomobili vardı!



Araç garajdan çıkartıldı ve değişim için yolculuk başladı...








 



 










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