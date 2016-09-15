

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı için hazırlık yapan hayvan üreticilerinin mağdur olmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı. ESK, 320-399 kilogram arası birinci kalite canlı tosunu 13 liradan, 399 kilogram üzeri birinci kalite canlı tosunu ise 13.5 liradan alacak. Kurum, küçükbaş kurbanlıkları da alacak. Toklunun canlı kilogram fiyatı 10.5 lira, koyununki ise 9.5 lira olacak. Elde kalan kurbanlıklarını ESK'ya vermek isteyen üreticilerin bugünden itibaren hayvanlarını ESK kombinalarına götürmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.







Öte yandan İstanbul'un farklı semtlerinde kurulan pazarlarda, kurban fiyatları bayramın üçüncü günü düştü.