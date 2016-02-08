

1978 yılında tekstil sektörüne giriş yapan Sateen.com, yaklaşık 40 yıldır tekstil sektörünün devrilmeyen, sağlam taşlarından biri. Yıllardır kadın giyim sektörü ve erkek giyim sektöründe kaliteli ürünler üretmesi ve satışa sunmasıyla, müşterilerini en üst seviyede memnun eden Sateen, 2012 yılının Mayıs ayında e-ticaret sitesini açarak hem hedef kitlesini hem de satışlarını kat kat arttırdı.



Alışveriş severler tarafından kısa sürede keşfedilen Sateen.com e-ticaret sitesi hiçbir e-ticaret sitesinde olmayan “Anında kargo” uygulamasıyla da hep bir adım önde olduğunu gösteriyor! “Modanın Kalbi!” sloganıyla geçmişten günümüze attığı sağlam adımlarla müşterilerini her seferinde ön planda tutan Sateen.com adeta başarı hikayeleri ile dolu bir geçmişe sahip.







Toptancılıktan tekstil devine dönüşen Sateen, ilk başlarda Anadolu'ya mal yollarken 90'lı yılların gelmesiyle büyük bir atılım yapmış ve onu bugünlere taşıyacak dönüşümü yaşamaya başlamış. 1990 yılında perakende mağazacılık sektörüne giriş yapan Sateen, zaman içerisinde mağazalar zinciri haline gelmiş ve büyümesi bu şekilde ivme kazanmış. Yıllar geçtikçe alışverişlerin internet aracılığıyla yapılması ve özellikle tekstil şirketlerinin de bu yöne eğilmesi Sateen'i ve Yönetim Kurulu Başkanı Doğan KURT'u da harekete geçirmiş.



Mayıs 2012'de ikinci büyük atılımını yapan Sateen, e-ticaret sektörüne CEO'su Orkun KURT sayesinde Sateen.com olarak giriş yapmış. Zamanla müşterilerinin güvenini kazanan Sateen.com bugünlerde ayda 350-400 bin ürün satışı yapan öncü hazır giyim sitelerinden olmuş. İlerleyen dönemler için güzel projelere yönelik atılımlarda bulunduklarını söyleyen Sateen.com CEO'su Orkun KURT, yeni bir marka yaratma aşamasında olduklarını, ürünlerin bir üst gruba hitap edeceğini ve daha kaliteli ürünlerle koleksiyon hazırlayacaklarını söylüyor.



Sateen.com koleksiyonlarında elbise modellerinden bluzlara, pantolon ve etek modellerinden kadın ve erkek hırkalara, birbirinden şık gömlek modellerinden onları kombinleyebileceğiniz en moda tayt modellerine kadar bulabilmeniz mümkün…



Sateen.com'dan alışveriş yapmak için buraya tıklayarak internet adresini ziyaret edebilirsiniz.