

Batman'ın Sason İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 5 terörist öldürüldü, bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.







Sason İlçesi dağlık kesiminde daha önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilen bölgede, Sabah saatlerinde arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, bir grup PKK'lıyı tespit etti. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrılarına PKK'lıların ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.







Bölgede operasyon devam ederken, konu ile ilgili açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılacağı belirtildi.