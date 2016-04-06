O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SASON'DA ÇATIŞMA: 5 PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ


SASON'DA ÇATIŞMA: 5 PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 06 Nisan 2016, 12:27
Puan Ver : Sason'da Çatışma: 5 Pkk'lı Ölü Ele Geçirildi(7/10)4


Batman'ın Sason İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 5 terörist öldürüldü, bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.



Sason İlçesi dağlık kesiminde daha önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilen bölgede, Sabah saatlerinde arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, bir grup PKK'lıyı tespit etti. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrılarına PKK'lıların ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.



Bölgede operasyon devam ederken, konu ile ilgili açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılacağı belirtildi.








Etiketler: Sason  Da  Çatışma  5  Pkk    Ölü  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER