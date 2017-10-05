ŞAŞMAZ VE AKER'İN KANLI GÖRÜNTÜLERİNİN NASIL YAYILDIĞI ORTAYA ÇIKTI!
Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kanlı görüntülerinin olay yerindeki polis memurunun eşinden oyuncu Didem Ç.'ye verildiği, Didem Ç.'nin de satmaya çalıştığı kesinleşti.
Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in kanlı görüntülerini yayan, yakalanınca da "Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum" diyen oyuncu Didem Ç. hakkında mahkeme kararını verdi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından aranmaya başlanan Didem Ç.'nin izi Konya'da bulundu. Gözaltına alınan Didem Ç. İstanbul'a getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde görüntüleri sosyal medya üzerinden aldığını ve basın kuruluşlarına pazarlamaya çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi. Didem Ç.'nin yaptığının suç olduğunu bilmediğini, daha sonra arandığını öğrendiğinde korktuğunu ve bu nedenle saklandığını anlattığı öğrenildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Didem Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜLERİ BİR POLİS MEMURUNUN ÇEKTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ
Cinayet ve intihar olayının ardından Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin yayılmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Ankara'dan gönderilen müfettişin yürüttüğü soruşturmada, bir polis memurunun görüntüyü çektiği tespit edilmişti.
DİDEM Ç,'NİN GÖRÜNTÜLERİ POLİSİN EŞİNDEN ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Polis memurunun görüntüyü eşine attığı onun da aile bireylerinin bulunduğu sosyal medya grubunda bu görüntüyü paylaştığı yapılan inceleme sonucu ortaya çıkmıştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis memurunun akrabası olduğu iddia edilen Didem Ç.'nin görüntüleri bazı medya kuruluşlarına para karşılığı pazarlamaya çalıştığı tespit edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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