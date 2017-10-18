ABD'de yaşayan emekli güvenlik görevlisi Jimmie Smith, oynayıp bir köşeye attığı loto biletini, ikramiyenin süresinin dolmasına sadece 2 gün kala kontrol etti ve büyük ikramiyeyi kazandığını fark etti.

68 yaşındaki ABD'li Jimmie Smith'in, geçen sene Mayıs ayında lotodan büyük ikramiyeyi kazandığı ancak bunu çekilişin üzerinden neredeyse 1 sene geçtikten sonra fark ettiği ortaya çıktı. Sürekli loto oynayan ama çekiliş sonrası biletlerini kontrol etme alışkanlığı olmayan Smith, az kalsın 24 milyon dolardan olacaktı. Kendi kendine devamlı olarak "Zamanım olduğunda hepsini kontrol edeceğim" dediğini söyleyen Smith, tembelliği sebebiyle bu işi sürekli ertelemiş.

"CEPLERİNİZİ KONTROL EDİN"

New York Oyun Komisyonu 25 Mayıs 2016'da yapılan çekiliş sonucunda kazanan numaraların Bodegas, New York'tan oynandığını açıklamış ancak büyük ödülü almak için gelen kimse olmamış. Aradan geçen zamanda talihli ortaya çıkmayıca Komisyon'un Piyango Bölümü Müdürü Gweneth Dean bir çağrıda bulunarak "Ceplerinizi kontrol edin, eldiven kutunuzu kontrol edin, kanepe minderlerinin altına bakın. Eğer kazanan bir biletiniz varsa, sizi karşılamak için sabırsızlanıyoruz." diye seslenmiş.

"1 DAKİKA BOYUNCA OLDUĞUM YERDE KALDIM"

Emekli bir güvenlik görevlisi olan Smith, bu gizemli kazananla ilgili haberi duyduğunda aklına biletlerini kontrol etmek gelmiş. Kapıda asılı gömleğinin cebindeki bir tomar bileti tek tek inceleyen yaşlı adam büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamları görünce 1 dakika boyunca olduğu yerde kaldığını ve orada gördüğü şeyi gerçekten görüp görmediğini düşündüğünü söylüyor. Jimmie Smith, "Başımı pencereden dışarı sallayıp biraz temiz hava solumak zorunda kaldım. Ciddi bir şüphe içindeydim. Kendimi bunun gerçek olduğuna ikna etmek zorunda kaldım." diyor.

PARAYI SADECE 2 GÜN KALA ALABİLDİ

Smith biletlerini kontrol ettiğinde tarihler 23 Mayıs 2017'yi gösteriyordu ve 2 çocuk ve 12 torun sahibi yaşlı adam, 24 milyon dolarlık ikramiyeyi kaçırmaktan 2 gün ile kurtulmuş oldu. Çünkü çekilişten sonraki 1 sene içerisinde başvurulmadığı takdirde ikramiyenin geçerliliği sona eriyordu. Komisyon, "Bu kazananın hayatını tümden değiştirecek biletin sahibini bulabildiğimiz için çok mutluyuz" açıklaması yaptı. Talihlinin ödemeyi 26 yıla yayarak taksitler halinde almayı seçtiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada