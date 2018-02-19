Sosyal medyada yayılan bir video herkesi hayret içinde bıraktı. Bir kadın uçağın havalandırmasında iç çamaşırını kuruttu.

UÇAK TÜRKİYE'DEN KALKTI

Çin basınına göre internette dolaşıma giren bu video, Türkiye'den Moskova'ya yapılan bir uçuş sırasında kaydedildi. Görüntülerdeki kadın, iç çamaşırını çıkarıp hemen kafasının üstündeki klimayı kullanarak kurutmaya devam ederken, yolcuları bu durum karşısında şoke oldu.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Uçaktaki yolcuların hayrete düştüğü kurutma işleminin yaklaşık 20 dakika devam ettiği ve kadının kendisini kayda alanları da görmezden gelip iç çamaşırını kurutmaya devam ettiği belirtildi.

Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu

Kaynak: haberinburada