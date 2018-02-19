ŞAŞKIN GÖZLERİ UMURSAMADI! KADIN YOLCU İÇ ÇAMAŞIRINI UÇAKTA KURUTTU
Türkiye-Moskova seferini yapan uçakta, kadın yolculardan birinin iç çamaşırını uçağın havalandırmasında kurutmaya çalışması internette paylaşım rekorları kırdı.
Sosyal medyada yayılan bir video herkesi hayret içinde bıraktı. Bir kadın uçağın havalandırmasında iç çamaşırını kuruttu.
UÇAK TÜRKİYE'DEN KALKTI
Çin basınına göre internette dolaşıma giren bu video, Türkiye'den Moskova'ya yapılan bir uçuş sırasında kaydedildi. Görüntülerdeki kadın, iç çamaşırını çıkarıp hemen kafasının üstündeki klimayı kullanarak kurutmaya devam ederken, yolcuları bu durum karşısında şoke oldu.
20 DAKİKA SÜRDÜ
Uçaktaki yolcuların hayrete düştüğü kurutma işleminin yaklaşık 20 dakika devam ettiği ve kadının kendisini kayda alanları da görmezden gelip iç çamaşırını kurutmaya devam ettiği belirtildi.
Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu
Kaynak: haberinburada
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