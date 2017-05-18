

Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle birçok hastalığa iyi gelen karpuzun çekirdeği de aile hayatına katkı sağlıyor. Uzmanlar hamile kalmak isteyen kadınlara karpuz çekirdeği tüketmelerini öneriyor. "Folik asit kaynağı olan bu çekirdekler hamile kalma sürecini hızlandırır" diyen uzmanlar, karpuz çekirdeğinin faydalarını şöyle sıralıyor...







Metabolizmayı hızlandırır, kilo verdirir.







Kalbin düzenli çalışmasını sağlar.







Cinsel isteksizliği giderip, güç verir.







Hipertansiyon ve yüksek kan basıncının sebep olduğu kalp hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.







Bağışıklık sistemini güçlendirir.







İyileşme sürecini hızlandırır.







Hafızanın gelişmesinde etkilidir.







İçerdiği C vitamini ile bazı kanser türlerinden korur.







Böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcıdır.







kaynak:sabah