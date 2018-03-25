ŞAŞIRTAN ÇİFTLİK BANK ANKETİ! HALA PARA YATIRIRIM DİYENLER VAR
Çiftlik Bank benzeri yapılarla ilgili yapılan ankette, Çiflik Bank dolandırıcılığı sonrası bu tür organizasyonlara tekrar katılırım diyenlerin oranının yüzde 20 olması, herkesi şaşkına çevirdi.
Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Kolukırık koordinatörlüğünde AREDA Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "Çiftlik Bank" anketi kısa yoldan para kazanma çabalarına ilişkin önemli veriler ortaya koyuyor.
"MAĞDURİYETLERİN SON BULACAĞINA İNANIYORLAR"
Ankete katılanların yüzde 90.7'si çiftlik bank mağduriyetlerinin son bulacağına inanmıyor.
Haber7'nin yayınladığı ankette, katılımcıların yüzde 19.6'sı daha önce benzer bir saadet zinciri organizasyonuna dahil olmuş ve bu tip organizasyonlardan haberdar olmada arkadaş çevresi yüzde 76.4 oranında belirleyici faktör olarak yer alıyor.
Ankete katılanların yüzde 64.8'i hayat standartlarını yükseltme ve kısa yoldan para kazanma yüzde 48.4 amacıyla sisteme dahil olunduğunu belirtirken, umduğunu bulamayanların oranı yüzde 85.2'dir.
YÜZDE 20,4'Ü HALA 'KATILIRIM' DİYOR
Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de katılımcıların yüzde 20.4'ünün hala uygun bir organizasyon olması durumunda katılma isteğinde bulunacağını ifade etmesi oldu.
Kaynak: haberinburada
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