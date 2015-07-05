O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SARRAF'IN YALISINDAKİ KAÇAK KATA 80 BİN LİRA CEZA


SARRAF'IN YALISINDAKİ KAÇAK KATA 80 BİN LİRA CEZA
Tarih : 05 Temmuz 2015, 19:51
Puan Ver : Sarraf'ın Yalısındaki Kaçak Kata 80 Bin Lira Ceza(10/10)7


Yasa gereği çivi bile çakılması yasak olan yalısına Sarraf'ın kaçak kat çıktığı, iki bina arasına asansör, tüp geçit ve otomatik iskele yaptırdığı ve iki yalıyı yasalara aykırı olarak restore ettiği ortaya çıkmıştı.



Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Sarraf toplam üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini, 2011 yılında eşi Ebru Gündeş'e doğum hediyesi olarak almıştı.

2. derece tarihi eser olarak tescil edilen yalılardan birine kaçak kat çıkıldığı belirlenmişti. Toplam 770 metrekare büyüklüğündeki yalıların arasına dışarıdan da görünen asansör yapılırken, yan duvarların kırılarak tüp geçitle birbirine bağlandığı belirtilmişti. Boğaziçi İmar Müdürlüğü kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yalılara yerinde inceleme yaptı. 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'na aykırılıklar olduğunu tespit etti. Koruma Kurulu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda Sarraf'ın yalıları gündeme geldi. Kandilli'deki köşkte de projede olmadığı halde set altı otoparklar yapılmış, tarihi köşkün bahçesinde ve içinde değişiklikler tespit edilmişti. Ancak Koruma Kurulu röportörleri köşkü denetlemek için gittiklerinde içeriye alınmamışlar ve kapıdan kovulmuşlardı.

Kurul önce yalıları gündeme aldı. Yalılarda onaylı projede olmayan fazlalıklar tespit edildi. Bir kat kaçak yapıldığı ve iki yalıyı birbirine birleştiren tünel ve asansörlerin onaylı projede olmadığı görüldü. Kurul üyeleri her iki yalı için de tescilli tarihi yapıların onaylı projede görünen eski haline geri getirilmesine ve mülk sahipleri hakkında cumhuriyet savcılığına 2863 sayılı yasanın 9. Maddesi gereği suç duyurusu yapılmasına karar verildi. Bu durumda bir kat fazlalık görünen kaçak kat, iki yalıyı birbirine bağlayan tünel ve asansör yıkılması gerekiyordu.Alınan kararla köşk içinde yapılan değişikliklerin kaldırılması istendi.



İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre kaçak katın ortaya çıkmasının ardından, belediye encümeni yalılardaki kaçak yapılar için Sarraf'a 80.000 lira para cezası kesildiği öğrenildi.








Etiketler: Sarraf  In  Yalısındaki  Kaçak  Kata  80  Bin  Lira  Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER