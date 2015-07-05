

Yasa gereği çivi bile çakılması yasak olan yalısına Sarraf'ın kaçak kat çıktığı, iki bina arasına asansör, tüp geçit ve otomatik iskele yaptırdığı ve iki yalıyı yasalara aykırı olarak restore ettiği ortaya çıkmıştı.







Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Sarraf toplam üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini, 2011 yılında eşi Ebru Gündeş'e doğum hediyesi olarak almıştı.



2. derece tarihi eser olarak tescil edilen yalılardan birine kaçak kat çıkıldığı belirlenmişti. Toplam 770 metrekare büyüklüğündeki yalıların arasına dışarıdan da görünen asansör yapılırken, yan duvarların kırılarak tüp geçitle birbirine bağlandığı belirtilmişti. Boğaziçi İmar Müdürlüğü kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yalılara yerinde inceleme yaptı. 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'na aykırılıklar olduğunu tespit etti. Koruma Kurulu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda Sarraf'ın yalıları gündeme geldi. Kandilli'deki köşkte de projede olmadığı halde set altı otoparklar yapılmış, tarihi köşkün bahçesinde ve içinde değişiklikler tespit edilmişti. Ancak Koruma Kurulu röportörleri köşkü denetlemek için gittiklerinde içeriye alınmamışlar ve kapıdan kovulmuşlardı.



Kurul önce yalıları gündeme aldı. Yalılarda onaylı projede olmayan fazlalıklar tespit edildi. Bir kat kaçak yapıldığı ve iki yalıyı birbirine birleştiren tünel ve asansörlerin onaylı projede olmadığı görüldü. Kurul üyeleri her iki yalı için de tescilli tarihi yapıların onaylı projede görünen eski haline geri getirilmesine ve mülk sahipleri hakkında cumhuriyet savcılığına 2863 sayılı yasanın 9. Maddesi gereği suç duyurusu yapılmasına karar verildi. Bu durumda bir kat fazlalık görünen kaçak kat, iki yalıyı birbirine bağlayan tünel ve asansör yıkılması gerekiyordu.Alınan kararla köşk içinde yapılan değişikliklerin kaldırılması istendi.







İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre kaçak katın ortaya çıkmasının ardından, belediye encümeni yalılardaki kaçak yapılar için Sarraf'a 80.000 lira para cezası kesildiği öğrenildi.