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sarraf'ın avukatı brafman: ‘çok büyük hayal kırıklığına uğradık'

SARRAF'IN AVUKATI BRAFMAN: ‘ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'

ABD'nin en önemli ceza avukatlarından biri olarak kabul edilen Benjamin Brafman, Rıza Sarraf'ın kefalet davasında New York Güney bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, karşısında kariyerinde en ciddi yenilgilerinden birine uğradı.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:32
Puan Ver : Sarraf'ın Avukatı Brafman: ‘Çok Büyük Hayal Kırıklığına Uğradık'(10/10)11


ABD'nin en önemli ceza avukatlarından biri olarak kabul edilen Benjamin Brafman, Rıza Sarraf'ın kefalet davasında New York Güney bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, karşısında kariyerinde en ciddi yenilgilerinden birine uğradı.



Kefalet duruşması için haftalardır süren belge savaşı sonrasında hakim Richard Berman, Bharara'nın, mahkemeye sunduğu belgelerin iddialarla örtüştüğünü belirtti, tecrübeli ceza avukatı Brafman'ın, hazırladığı kefalet paketini reddetti.



Ünlülerin avukatı bu kez başaramadı



Ünlülerin avukatı olarak bilinen

Brafman, şimdiye kadar aralarında mafya ailesi üyeleri, siyaset, spor, iş ve sanat dünyasının ünlülerin bulunduğu tanınmış kişilerin savunmasını astronomik ücretler alarak üstlenmişti.



Brafman, IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn, sanatçı Michael Jackson, siyasetçi Carl Kruger, rap yıldızı Jay-Z, hip hop yıldızı Sean Combs, sporcu Plaxico Burress, gece klübü işletmecisi Peter Gatien, 16 yaşında cinayet işleyen bebek yüzlü katil olarak bilinen Daphne Abdela, Gambino mafya ailesinden Sammy Gravano, kanser ilacının fiyatını bir gecede 5 bin dolara çıkartan girişimci Martin Shkreli gibi çok sayıda tanınmış kişinin savunmalarını yaptı.



Ünlü isimlerin yargılandığı bu davaların çoğunda müvekkillerinin kefaletle serbest kalıp tutuksuz yargılanmasını sağlayan Brafman, aynı başarısını Sarraf'ın kefalet davasında gösteremedi.



Brafman, Sarraf'ın kefalet duruşmasına sunulacak paketi daha önce New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı olarak çalışan iki tecrübeli hukukçu D. Kirshnern ve Marc Antony Agnifilo ile birlikte hazırladı. Sarraf'ın tutuksuz yargılanması için onların eski savcılık tecrübelerine dayanarak hazırladığı kefalet paketi hakim Berman'ı ikna etmek için yeterli olmadı.








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