Birce Akalay ile boşanma aşamalarını olaylı bir şekilde geçiren Sarp Levendoğlu, daha sonra aşkları çok önceden başladığı iddia edilen Derya Şensoy ile birlikte olmaya başlamıştı. Ancak çiftin çıkan kavgadan sonra ayrıldıkları iddia ediliyor.



Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın evli olduğu bir dönemde Levendoğlu ile birlikte aynı film projesinde yer alan Derya Şensoy arasında ilişki başladığı iddia ediliyordu. Bütün bu dedikoduların üzerine evli olan çift boşanmaya karar vermişti.



Birce Akalay ile ayrıldıktan bir süre sonra Derya Şensoy ile birlikte kameralara yakalanan ve durumdan rahatsız olmayarak poz veren Sarp Levendoğlu'nun büyük aşkı son buldu. Sarp Levendoğlu ve hakkında bir sürü dedikodu çıkan büyük aşkı Derya Şensoy'un aşkları sona erdi. İddialara göre, Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmak isteyen Derya Şensoy'a sevgilisi izin vermedi. Bunun üzerine çıkan kavgadan sonra çift, ilişkilerini bitirmeye karar verdi.







kaynak:medyahaber







