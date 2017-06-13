Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

sarp levendoğlu ve derya şensoy ayrıldı

SARP LEVENDOĞLU VE DERYA ŞENSOY AYRILDI

Birce Akalay ile boşanma aşamalarını olaylı bir şekilde geçiren Sarp Levendoğlu, daha sonra aşkları çok önceden başladığı iddia edilen Derya Şensoy ile birlikte olmaya başlamıştı. Ancak çiftin çıkan kavgadan sonra ayrıldıkları iddia ediliyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:37
Puan Ver : Sarp Levendoğlu Ve Derya Şensoy Ayrıldı(10/10)9


Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın evli olduğu bir dönemde Levendoğlu ile birlikte aynı film projesinde yer alan Derya Şensoy arasında ilişki başladığı iddia ediliyordu. Bütün bu dedikoduların üzerine evli olan çift boşanmaya karar vermişti.



Birce Akalay ile ayrıldıktan bir süre sonra Derya Şensoy ile birlikte kameralara yakalanan ve durumdan rahatsız olmayarak poz veren Sarp Levendoğlu'nun büyük aşkı son buldu. Sarp Levendoğlu ve hakkında bir sürü dedikodu çıkan büyük aşkı Derya Şensoy'un aşkları sona erdi. İddialara göre, Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmak isteyen Derya Şensoy'a sevgilisi izin vermedi. Bunun üzerine çıkan kavgadan sonra çift, ilişkilerini bitirmeye karar verdi.



 



kaynak:medyahaber



 








Etiketler: Sarp  Levendoğlu  Ve  Derya  Şensoy  Ayrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER