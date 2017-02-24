SARP AKKAYA'DAN SEVGİLİSİNE ROMANTİK EVLENME TEKLİFİ
Oyuncu Sarp Akkaya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sinem Yalçınkaya'ya Fenerbahçe'nin dün akşam Olympiakos'la oynadığı basketbol maçında evlenme teklif etti.
Dün akşam erkek kardeşi Kaya Akkaya, yengesi ve sevgilisi ile Fenerbahçe'nin Ülker Sport Arena'da, Olympiakos'la oynadığı basketbol maçını izlemeye giden oyuncu sürpriz bir teklife imza attı.
Maçın ilk yarısında canlı skor ekranına 'Sinem benimle evlenir misin?' yazısı yansıtıldı.
Duygusal anlar yaşayan Sinem Yalçınkaya teklife 'evet' yanıtını verdi.
MUTLULUKLARINI BÖYLE PAYLAŞTILAR
Sinem Yalçınkaya mutluluğunu Bir "Fenerbahçeli olarak ilk defa basketbol maçını izlemeye gittim. Evet! İyi ki gitmişim çünkü biz kazandık..." sözleriyle dile getirdi.
kaynak:milliyet
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