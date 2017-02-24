

Dün akşam erkek kardeşi Kaya Akkaya, yengesi ve sevgilisi ile Fenerbahçe'nin Ülker Sport Arena'da, Olympiakos'la oynadığı basketbol maçını izlemeye giden oyuncu sürpriz bir teklife imza attı.







Maçın ilk yarısında canlı skor ekranına 'Sinem benimle evlenir misin?' yazısı yansıtıldı.







Duygusal anlar yaşayan Sinem Yalçınkaya teklife 'evet' yanıtını verdi.







MUTLULUKLARINI BÖYLE PAYLAŞTILAR



Sinem Yalçınkaya mutluluğunu Bir "Fenerbahçeli olarak ilk defa basketbol maçını izlemeye gittim. Evet! İyi ki gitmişim çünkü biz kazandık..." sözleriyle dile getirdi.







kaynak:milliyet