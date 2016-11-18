

Fransa'da 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı olmak için yarışan 7 siyasetçi, 20 Kasım'daki ilk tur öncesi televizyon tartışmasında son kozlarını paylaştı. Anketlerde önde görünen eski Başbakan Alain Juppe, "Çok eskiden de söyledim, Türkiye Avrupa Birliği'ne (AB) ait değil. Türkiye'de şu an rejimin değişiyor olması Türkiye'nin AB üyeliğini daha da olanaksız kılıyor" dedi.







Uluslararası örgütün Türkiye ile müzakereleri sürdürmesi gerektiğini savunan Juppe, "Elbette Türkiye'deki rejim bizim istediğimiz demokratik bir yöne doğru evrilmiyor ama ilişkilerimizi sürdürmemiz gereken büyük ve komşu bir ülke" önerisini dile getirdi.







Eski başbakan ve dışişleri bakanı, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mart ayında imzalanan mülteci anlaşmasına da karşı olduğunu de dile getirdi.







kaynak:milliyet