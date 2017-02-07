

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkında yürütülen yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edildi.



Yargı Hakimi Serge Tournaire tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sarkozy'nin 2012'deki seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilmesine karar verildiği bildirildi.



Geçen yıl şubat ayında aynı suçlamayla hakkında dava açılan Sarkozy, kaybettiği son cumhurbaşkanı seçim kampanyasının finansmanında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin seçim kampanyası masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.







kaynak:habertürk