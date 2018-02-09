Fatih Terim, Müfit Erkasap'ı Alt Yapı Kadrosuna Dahil Etti
Siyasi Kriz Nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi Durma Noktasına Geldi
E-Devlet'in Soyağacı Uygulaması Sosyal Medyada Mizahşörlerin Diline Düştü
Heyecan Yaratan Projenin Detaylarını Erdoğan Açıklayacak
Taşeronların Kadro Başvuru Sonuçları Açıklandı
Bedava Eğitim İçin 10 Bin Tl'lik Kuponlar Geliyor
Türkiye'de Vergi Mükellefi Sayısı 10,6 Milyon Oldu
Yıllardır Tartışılıyordu! 18 Yaş Sınırı Kaldırıldı
Galatasaray'dan Ayrılan Telles'in Fiyatı Uçtu Gitti
Altının Düşüşü Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki İlk Klima Fabrikası Türkiye'de Açıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ozan Tufan'ın Hala Şansı Var
Tunceli'de Toki'den Alınan 33 Konut Geri Alındı!
Çiftçiler Ayağa Kalktı, Maç İptal Olmak Üzere
Barça, Kral Kupasında Finalde
Bedava Telefon, İki Ülke Arasında Kriz Çıkardı
İto Seçimleri, 9 Nisan'da Yapılacak
Bakan Naci Ağbal: 2018'de Yüzde 5,5 Büyüme Öngörüyoruz
Brezilya Hocası, Beşiktaşlı Talisca Ve Giuliano'yu İzlemeye Geliyor
Dolar Yükselişe Geçti! İşte İlk Rakamlar

Şarkısını çalan kadını sosyal medyadan ifşa etti!

ŞARKISINI ÇALAN KADINI SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ!

Ece Seçkin, 2015'te çıkardığı Follow Me şarkısının sözlerini değiştirerek kendi şarkısıymış gibi yayınlayan Azeri şarkıcı Afaq Aslan'ı sosyal medyadan ifşa edip dava edeceğini söyledi.

Tarih : 09 Şubat 2018, 08:30
Puan Ver : Şarkısını Çalan Kadını Sosyal Medyadan İfşa Etti!(6/10)2

Azeri şarkıcı Afaq Aslan, Ece Seçkin'in 2015'te çıkardığı 'Follow Me' parçasını sözlerini değiştirerek yayınladı. Ece durumu fark edip anında harekete geçti.

DAVA EDECEK

Ece Seçkin, Twitter'dan "Ama bu yaptığınız resmen emeğe saygısızlık. İzin almadan, başkasınınmış gibi yayınlayıp klip çekmişsiniz" yazdı. Bestenin sahibi Kemal Şimşekyay'a da "Sen mi dava edersin ben mi edeyim?" diye seslendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şarkısını  Çalan  Kadını  Sosyal  Medyadan  İfşa  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER