Azeri şarkıcı Afaq Aslan, Ece Seçkin'in 2015'te çıkardığı 'Follow Me' parçasını sözlerini değiştirerek yayınladı. Ece durumu fark edip anında harekete geçti.

DAVA EDECEK

Ece Seçkin, Twitter'dan "Ama bu yaptığınız resmen emeğe saygısızlık. İzin almadan, başkasınınmış gibi yayınlayıp klip çekmişsiniz" yazdı. Bestenin sahibi Kemal Şimşekyay'a da "Sen mi dava edersin ben mi edeyim?" diye seslendi.

Kaynak: haberinburada