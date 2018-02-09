ŞARKISINI ÇALAN KADINI SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ!
Ece Seçkin, 2015'te çıkardığı Follow Me şarkısının sözlerini değiştirerek kendi şarkısıymış gibi yayınlayan Azeri şarkıcı Afaq Aslan'ı sosyal medyadan ifşa edip dava edeceğini söyledi.
Azeri şarkıcı Afaq Aslan, Ece Seçkin'in 2015'te çıkardığı 'Follow Me' parçasını sözlerini değiştirerek yayınladı. Ece durumu fark edip anında harekete geçti.
DAVA EDECEK
Ece Seçkin, Twitter'dan "Ama bu yaptığınız resmen emeğe saygısızlık. İzin almadan, başkasınınmış gibi yayınlayıp klip çekmişsiniz" yazdı. Bestenin sahibi Kemal Şimşekyay'a da "Sen mi dava edersin ben mi edeyim?" diye seslendi.
Kaynak: haberinburada
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