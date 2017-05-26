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ŞARKILI TÜRKÜLÜ EYLEM YASAKLANDI... GEREKÇE: BOMBALI SALDIRI RİSKİ


ŞARKILI TÜRKÜLÜ EYLEM YASAKLANDI... GEREKÇE: BOMBALI SALDIRI RİSKİ
Tarih : 26 Mayıs 2017, 11:57
Puan Ver : Şarkılı Türkülü Eylem Yasaklandı... Gerekçe: Bombalı Saldırı Riski(10/10)11


Ankara Valiliği, il genelinde başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına ilişkin bir duyuru yayınladı.



Duyuruda, "Ankara ili genelinde cadde ve sokaklarda güneş battıktan sonra gece geç saatlere kadar ateş yakıldığı ve yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atılarak eylem yapıldığı görülmektedir" denildi. Bu durumun, vatandaşları tedirgin ettiği, kamu düzeni ve güvenliğini bozduğu belirtilen açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:



BOMBALI SALDIRI RİSKİNİ ARTIRIYOR



"Terör örgütlerinin eylem yapan topluluklara yönelik bombalı saldırı yapma riskini artırmakta ve güvenlik güçlerinin bu olaylara müdahalesini zorlaştırmaktadır.Bu sebeple; ilimiz genelindeki cadde ve sokaklarda güneşin batımından sonra ateş yakmak suretiyle eylem yapılması, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması vb. her ne suretle olursa olsun eylem yapılması, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri kapsamında yasaklanmıştır.



 



kaynak:hürriyet








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