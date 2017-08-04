Bodrum'da tatil yapan Koray Avcı, önceki gün Yalıkavak Palmarina Tren Beach'teydi. Avcı denizin içinde dans ederken adeta kendinden geçti. Bu görüntüler "Bizim yüreklerimizi şarkılarıyla dağlıyor kendisi kopuyor." yorumlarına neden oldu.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRMADI

Akşamüstü denize giren şarkıcı, bir yandan yüzdü bir yandan dans etti. Şaşkın bakışlara aldırmadan dansına devam eden Avcı, daha sonra sudan çıkıp havlusuna sarındı.

İşte Koray Avcı'nın o görüntüleri:

Kaynak: haberinburada