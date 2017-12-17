ŞARKICILIĞA SOYUNAN DEFNE, NİKAH MASASINA OTURUYOR
Haber sunuculuğundan şarkıcılığı transfer olan Defne Samyeli, kendisini dinlemeye giden Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'na "Yakında bir evlilik sürprizi yapabilirim" dedi.
Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in sahibi olduğu La Boucherie'de sahne almaya başladı.
Samyeli'yi dinlemeye gidenler arasında olan Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, şarkıcının "Yakında bir evlilik sürprizi yapabilirim" dediğini yazdı.
İşte Eyüboğlu'nun "Ve karşınızda şarkıcı Defne" isimli o yazısı:
Başlığı okuyunca, 'O da mı?' diye düşünmüş olabilirsiniz. Defne Samyeli'nin haber spikerliğine başlamadan önce albüm çıkardığını bilmiyorsanız, böyle düşünmekte haklısınız.
HABER SUNUCULUĞUNDAN ŞARKICILIĞA
1994 yılında Melih Kibar'ın stüdyosunda 'Tek Başına' adlı ilk albümünün çalışmalarını çekip, haber yaptığım için biliyorum Samyeli'nin müzik aşkını. Melih Kibar'dan sonra Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu ile de albüm için çalıştı, ama habercilik vardı kaderinde. Haber sunuculuğunu bırakınca müziğe ağırlık veren Samyeli, perşembe geceleri La Boucherie'de sahne almaya başladı.
KIZLARI DA DİNLEMEYE GELDİ
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekana ilk kez Samyeli'yi dinlemek için gittim. O gece Samyeli'ni dinlemeye gelenler arasında, Arzum Onan, Özlem Kaymaz, İpek Gümüşoğlu, Esra Tülek ve Berna Ataman gibi eski 'güzel'leri, şarkıcının iki kızı ve İstanbul'da tatil yapan Amerika'nın ünlü restoran zinciri Bagatelle'nin Genel Müdürü Elizabeth Suoda ile Dominikli arkadaşları da vardı.
Üç saate yakın sahnede kalan Samyeli, repertuvarı ve sesiyle 'Benim' diyen birçok şarkıcıya fark attı. İki kız annesi Samyeli, "Yakında bir evlilik sürprizi yapabilirim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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