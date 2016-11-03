ŞARKICI YAVUZ BİNGÖL, İNTİHAR GİRİŞİMİNE MÜDAHALE ETTİ
Önceki gün rol aldığı “Sevda Kuşun Kanadında” dizisinin setine giderken bir gencin köprünün korkuluklarına çıktığını fark eden Bingöl, aracını durdurup olay yerine gitti.
"BİR CAN KURTARMAK GÜZEL BİR ŞEY"
Gençle 10 dakika boyunca konuşan ve onu intihardan vazgeçiren Bingöl, olayla ilgili şunları söyledi: “Çocuk benim hayranımmış. Beni görünce ağlamaya başladı. 10 dakika konuştuk, sonunda intihar etmekten vazgeçti. Bir can kurtarmak güzel bir şey tabii ki. Ama gençleri böyle görmek çok üzücü.”
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