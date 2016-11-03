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şarkıcı yavuz bingöl, intihar girişimine müdahale etti

ŞARKICI YAVUZ BİNGÖL, İNTİHAR GİRİŞİMİNE MÜDAHALE ETTİ

Önceki gün rol aldığı “Sevda Kuşun Kanadında” dizisinin setine giderken bir gencin köprünün korkuluklarına çıktığını fark eden Bingöl, aracını durdurup olay yerine gitti.

Tarih : 03 Kasım 2016, 13:51
Puan Ver : Şarkıcı Yavuz Bingöl, İntihar Girişimine Müdahale Etti(7/10)5


"BİR CAN KURTARMAK GÜZEL BİR ŞEY"



Gençle 10 dakika boyunca konuşan ve onu intihardan vazgeçiren Bingöl, olayla ilgili şunları söyledi: “Çocuk benim hayranımmış. Beni görünce ağlamaya başladı. 10 dakika konuştuk, sonunda intihar etmekten vazgeçti. Bir can kurtarmak güzel bir şey tabii ki. Ama gençleri böyle görmek çok üzücü.”








Etiketler: Şarkıcı  Yavuz  Bingöl  İntihar  Girişimine  Müdahale  Etti    haber

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