ŞARKICI SILA'NIN OLAYLI GECESİ! MUHABİRLERE TEHDİTLER SAVURDU
Önceki akşam kız arkadaşlarıyla Asmalımescit'te bir kulüpte buluşan şarkıcı Sıla, çıkışta yere kapaklanan arkadaşını görüntüleyen muhabirleri tehdit etti.
Şarkıcı Sıla, Asmalımescit'te bir mekan çıkışı fotoğrafını çeken muhabirlere tehditler savurdu.
ARKADAŞI YERE DÜŞÜNCE ŞOKE OLDU
Müzik kariyerinde 10'uncu yılı geride bırakan Sıla, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Asmalımescit'te bir kulüpte buluştu. Mekan çıkışı yürümekte zorlanan şarkıcı, yanındaki arkadaşının dengesini kaybedip yere kapaklanmasıyla şoke oldu.
"FOTOĞRAFLARI SİLİN YOKSA KÖTÜ OLUR"
Arkadaşının yardımına koşan Sıla, bu sırada fotoğrafları çeken muhabirleri "O fotoğrafları sileceksiniz. Yoksa sizler için kötü olur" diyerek tehdit etti.
"HADİ GİDİN BAŞKASINI ÇEKİN"
Muhabirlerin "İsterseniz normal bir fotoğraf çekelim" sözlerine de "Ben model miyim. Hadi gidin başkasını çekin" diye karşılık verdi. Kaynak: Milliyet
Şarkıcı Sıla böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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