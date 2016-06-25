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şarkıcı sıla'nın korunma talebine mahkemeden onay

ŞARKICI SILA'NIN KORUNMA TALEBİNE MAHKEMEDEN ONAY

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisini rahatsız ettiğini söylediği hayranı hakkında yaptığı koruma talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Tarih : 25 Haziran 2016, 09:34
Puan Ver : Şarkıcı Sıla'nın Korunma Talebine Mahkemeden Onay(8/10)6


Şarkıcı Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla kendisine rahatsız  ettiğini öne sürdüğü bir hayranı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına  başvurarak, önleyici tedbir kararı verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Anadolu 19. Aile Mahkemesi, şarkıcı Gençoğlu'nun  kadına karşı şiddetin önlenmesi açısından aleyhine tedbir istenen şüpheli  M.N.N'den şikayetçi olduğunu belirtti.

 

Önleyici ve koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddet  uygulandığına dair delil aranmayacağını belirten Aile Mahkemesi, kararın  geciktirilmeksizin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkeme bu kapsamda, şüpheli M.N.N'nin 6 ay süreyle Gençoğlu'nun  konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette  rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi  içeren söz davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

 

Şüpheli M.N.N'nin bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen  silahları kolluğa teslim etmesine karar veren mahkeme, şüphelinin belirtilen  tedbirlere aykırı davranması halinde hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama  hapsinin uygulanacağını hatırlattı.

 

Mahkeme, karardan bir örneğin gereği için Aile ve sosyal Politikalar  il Müdürlüğü ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderilmesini  kararlaştırdı








Etiketler: Şarkıcı  Sıla  Nın  Korunma  Talebine  Mahkemeden  Onay    haber

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