ŞARKICI SILA GENÇOĞLU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Düzce'de trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Düzce'de trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.
kaynak:haberler
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