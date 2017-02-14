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şarkıcı sıla gençoğlu trafik kazası geçirdi

ŞARKICI SILA GENÇOĞLU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Düzce'de trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tarih : 14 Şubat 2017, 17:33
Puan Ver : Şarkıcı Sıla Gençoğlu Trafik Kazası Geçirdi(9/10)8


Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Düzce'de trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.



 



kaynak:haberler








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