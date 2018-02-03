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Şarkıcı Linet, Çocuk Yapacak Erkek Bulamıyor
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Şarkıcı Linet, Çocuk Yapacak Erkek Bulamıyor

ŞARKICI LİNET, ÇOCUK YAPACAK ERKEK BULAMIYOR

Çocuk yapacak erkek bulamamaktan dert yanan şarkıcı Linet, "İsteyen birini bulamazsam, son çare sperm bankasına gideceğim" dedi.

Tarih : 03 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Şarkıcı Linet, Çocuk Yapacak Erkek Bulamıyor(7/10)3

Şarkıcı Linet, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren şarkıcı, çocuk yapacak erkek bulamamaktan dert yandı.

"SON ÇARE SPERM BANKASINA GİDECEĞİM"

Son çare olarak sperm bankasına gideceğini belirten ünlü şarkıcı, "Ne yazık ki, baba adayı yok. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek de kalmadı. Benim gönlüm evladımın gerçek bir babası olmasından yana ama eğer seven, isteyen birini bulamazsam, son çare sperm bankasına gideceğim" dedi.

ÇORABI KAÇTI

Şık kıyafeti ile dikkati çeken Linet'in, kaçan çorabından dolayı keyfi de kaçtı.

Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şarkıcı  Linet  Çocuk  Yapacak  Erkek  Bulamıyor    haber

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