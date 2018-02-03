Şarkıcı Linet, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren şarkıcı, çocuk yapacak erkek bulamamaktan dert yandı.

"SON ÇARE SPERM BANKASINA GİDECEĞİM"

Son çare olarak sperm bankasına gideceğini belirten ünlü şarkıcı, "Ne yazık ki, baba adayı yok. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek de kalmadı. Benim gönlüm evladımın gerçek bir babası olmasından yana ama eğer seven, isteyen birini bulamazsam, son çare sperm bankasına gideceğim" dedi.

ÇORABI KAÇTI

Şık kıyafeti ile dikkati çeken Linet'in, kaçan çorabından dolayı keyfi de kaçtı.

Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada