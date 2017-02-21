ŞARKICI İLYAS YALÇINTAŞ, ARACININ İÇİNDE UYUYAKALDI
'İncirler olana kadar' şarkısıyla üne kavuşan İlyas Yalçıntaş, yoğun konser maratonuna dayanamayarak aracının içinde uyuyakaldı.
'İncirler olana kadar' şarkısıyla üne kavuşan İlyas Yalçıntaş, yoğun konser maratonuna dayanamayarak aracının içinde uyuyakaldı.
Yoğun konser maratonunda, 15 günde 12 şehir dolaşan İlyas Yalçıntaş'ın son durağı Beylikdüzü oldu.
kaynak:haberler
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