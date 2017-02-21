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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Aracının İçinde Uyuyakaldı
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şarkıcı ilyas yalçıntaş, aracının içinde uyuyakaldı

ŞARKICI İLYAS YALÇINTAŞ, ARACININ İÇİNDE UYUYAKALDI

'İncirler olana kadar' şarkısıyla üne kavuşan İlyas Yalçıntaş, yoğun konser maratonuna dayanamayarak aracının içinde uyuyakaldı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 11:28
Puan Ver : Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Aracının İçinde Uyuyakaldı(5/10)2


'İncirler olana kadar' şarkısıyla üne kavuşan İlyas Yalçıntaş, yoğun konser maratonuna dayanamayarak aracının içinde uyuyakaldı.



Yoğun konser maratonunda, 15 günde 12 şehir dolaşan İlyas Yalçıntaş'ın son durağı Beylikdüzü oldu.



 



kaynak:haberler








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