ŞARKICI HADİSE, İDO KAŞI YAPTIRDI
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Hadise, dövmeyle kalınlaştırdığı kaşlarını sosyal medyadan paylaştı.
Kaşlarını dövmeyle kalınlaştıran ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün Nişantaşı'na rötuşa gitti.
"HADİSE, İDO KAŞI YAPTIRMIŞ"
Kaşlarının biraz daha kalınlaşmasını istedi. Yeni görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Takipçileri "Hadise, İdo kaşı yaptırmış" diye kalın kaşlarını ti'ye aldı.
'O SES TÜRKİYE' BELİRSİZLİĞİ
Yeni sezonda 'O Ses Türkiye'de yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyan Hadise, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüslemişti.
İşte Hadise'nin kaşları;
Kaynak: haberinburada
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