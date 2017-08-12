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Şarkıcı Hadise, İdo Kaşı Yaptırdı

ŞARKICI HADİSE, İDO KAŞI YAPTIRDI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Hadise, dövmeyle kalınlaştırdığı kaşlarını sosyal medyadan paylaştı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Şarkıcı Hadise, İdo Kaşı Yaptırdı(9/10)5

Kaşlarını dövmeyle kalınlaştıran ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün Nişantaşı'na rötuşa gitti.

"HADİSE, İDO KAŞI YAPTIRMIŞ"

Kaşlarının biraz daha kalınlaşmasını istedi. Yeni görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Takipçileri "Hadise, İdo kaşı yaptırmış" diye kalın kaşlarını ti'ye aldı.

'O SES TÜRKİYE' BELİRSİZLİĞİ

Yeni sezonda 'O Ses Türkiye'de yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyan Hadise, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüslemişti.

İşte Hadise'nin kaşları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şarkıcı  Hadise  İdo  Kaşı  Yaptırdı    haber

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