ŞARKICI EMRE AYDIN, SNEİJDER HAMLESİ NEDENİYLE G.SARAY YÖNETİMİNE ÇATTI
Şarkıcı Emre Aydın, hazırlık maçında Sneijder'in forma numarasının Belhanda'ya verilmesine kızdı, "Sneijder'in ismini ve forma numarasını yönetimler değiştiremez." yazdı.
Galatasaray'da dün yaşanan 10 numara krizinin yankıları sürüyor. Hazırlık maçında 10 numarayı Younes Belhanda'nın giymesine sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Yaşanılan bu gelişme sonrası ünlü sanatçı Emre Aydın bu konu ile ilgili Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Aydın attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:
"BU İSİMLERİ YÖNETİMLER DEĞİŞTİREMEZ"
Fotoğraftaki Galatasaray'ın 10 numarası Sneijder. Kendisinden önceki 10 numara Hagi idi. Bu isimleri ve forma numaralarını yönetimler değiştiremezler.
Kaynak: haberinburada
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