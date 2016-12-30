ŞARKICI EMRAH YENİ YATIRIMI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Gayrimenkul yatırımlarıyla sık sık konuşulan şarkıcı Emrah sürpriz bir adım daha attı.
Kısa bir süre önce Bomonti'den lüks bir rezidans alan şarkıcı, şimdi de İstanbul dışından yatırım yapmaya karar verdi.
Yeni projesi için bir süredir Kapadokya'da bulunan Emrah, buradan otel almak için harekete geçti.
Ünlü sanatçının çekimlerinden arta kalan zamanlarında, Avanos, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar gibi Türkiye'deki önemli turizm noktalarından otel aradığı ortaya çıktı.
Emrah daha önce de Bodrum'da 200 yatak kapasiteli otel almıştı.
kaynak:habertürk
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