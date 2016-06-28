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şarkıcı demet akalın yatağa düştü

ŞARKICI DEMET AKALIN YATAĞA DÜŞTÜ

Demet Akalın, salgın nedeniyle yatağa düştü.

Tarih : 28 Haziran 2016, 14:36
Puan Ver : Şarkıcı Demet Akalın Yatağa Düştü(9/10)10


Başarılı şarkıcı Demet Akalın, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını üzdü. Serum takılmış elinin görüntüsünü, "Salgın varmış! Mide bulantısı halsizlik yatağa düşürüyor. Mide gribi aman dikkat. bugün bi serum daha yersem ayağa kalkarım inşallah. Ellerinizi bol bol yıkayın valla bak" notunu düşerek yayınlayan Akalın'a hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.








Etiketler: Şarkıcı  Demet  Akalın  Yatağa  Düştü    haber

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