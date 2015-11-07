

BEŞİKTAŞ'ta, pop şarkıcısı Berkay Şahin, sahne aldığı mekandan çıkıp otomobiliyle evine giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahin, saldırıdan yara almadan kurtulmayı başarırken, araçta maddi hasar meydana geldi.







Olay, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş, Levent Mahallesi, Gonca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pop şarkıcısı Berkay Şahin Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde sahne aldıktan sonra sabaha karşı lüks otomobiliyle Beykoz'da bulunan evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada, iddiaya göre motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından seyir halindeki araca ateş açıldı. Berkay Şahin saldırıdan yara almadan kurtulmayı başarırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.







Polis, saldırının meydana geldiği sokağı emniyet şeridi ile kapatarak bir süre araç ve yaya geçişine izin vermedi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerinde ve çevrede uzun süre inceleme yaptı. Aracın sürücü kapısına 4 kurşun isabet ettiği görüldü. Saldırıdan yara almadan kurtulan Berkay Şahin, ifadesi alınmak üzere gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil de olay yerinde yapılan incelemenin ardından çekiciyle emniyet otoparkına çekildi.







Silahlı saldırı haberini duyan şarkıcı Demet Akalın'da sabah saatlerinde kocası ile birlikte emniyete geldi. Berkay Şahin'in ise emniyetteki işlemleri sürüyor.